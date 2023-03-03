03 марта 2023, 17:46
Минэкологии пресечет загрязнение реки Оки и ручья в Серпухове
Инспекторы эконадзора Подмосковья выявили сточник загрязнения ручья и реки Оки в Серпухове. Сброс сточных вод пресекут по требованию ведомства.
Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, о загрязнении водоемов в селе Липицы сообщили жители.
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«Осмотр территории подтвердил опасения жителей: обнаружена водоотводная канава, ведущая к акватории безымянного ручья, который впоследствии образует каскад прудов и впадает в реку Оку. Разрешение на пользование водным объектом у компании не оформлено», — сказал он.
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Компания «Фрэш Энд Снэк Компани» получила предостережение министерства с требованием прекратить незаконное использование водоемов. Его исполнение будет на контроле ведомства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Третий диаметр запустят в августе, четвертый — в сентябре. Рядом появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.
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