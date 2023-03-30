Подмосковье 30 марта 2023, 14:49 Жителям Подмосковья напомнили о весенних ограничениях на ловлю рыбы Фото Алексея Карпова

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Период нереста рыбы начинается в Подмосковье. В марте начнут метать икру щука, окунь, судак, жерех и язь, в апреле – плотва, лещ и другие виды. В это время на рыболовство будут временные ограничения.

Как рассказал глава Минэкологии Тихон Фирсов, ограничения важны для того, чтобы популяция рыб не сокращалась.

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«Это тем более важно, что по прогнозам метеорологов в июле и августе ожидаются периоды повышенных температур, которые негативно воздействуют на водные объекты и биоресурсы. Поэтому с 22 марта по 10 июня будет действовать ряд запретов», - подчеркнул он.

Так, с 22 марта по 1 июня будет запрещена ловля в водоемах-охладителям Шатурской и Электрогорской ГРЭС, с 1 апреля по 10 июня – на всех остальных рыбохозяйственных водоемах региона. Рыбалка будет разрешена вне нерестовых участков поплавочными и донными удочками с берега с количеством крючков не более двух на человека.

Кроме того, в период нереста запрещено передвигаться по водоемам на маломерных и прогулочных судах с моторами.

Ознакомиться со списком нерестовых участков можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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