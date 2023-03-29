Подмосковье 29 марта 2023, 10:59 Минэкологии потребовало устранить незаконный переезд через реку Вассу в Богородском округе Фото Д. Василенко

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Инспекторы эконадзора потребовали администрацию Богородского округа устранить незаконный переезд через реку Вассу. Для удобства проезда в ее русло уложили трубу.

В Минэкологии обратились жители поселка Красный Электрик. Они рассказали о незаконной организации перехода через реку Вассу. В ее русло уложили водопропускную трубу для удобства проезда к соседним участкам.

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«Установить, кто именно проводил незаконные работы, не удалось, поэтому предостережение с требованием устранить нарушение объявлено администрации, как органу, ответственному за сохранность и целевое использование земель. Исполнение предостережения мы проконтролируем», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.

Он напомнил, что изменение русла и берегов водоемов может проводиться только после получения специального разрешения.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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