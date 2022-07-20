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    20 июля 2022, 15:44

    Миллионный пользователь личного кабинета МосОблЕИРЦ выиграл билет на мюзикл

    Александра Перепечаева

    МинЖКХ Подмосковья поздравило миллионного пользователя личного кабинета МосОблЕИРЦ. Им стала 44-летняя жительница Долгопрудного Ольга. Единый расчетный центр вручил клиентке билет на мюзикл «Шахматы».

    Миллионный пользователь личного кабинета МосОблЕИРЦ выиграл билет на мюзикл

    Глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что личный кабинет ведомства — удобный инструмент, который помогает жителям удаленно решать вопросы коммунальных расчетов.

    При его наличии отпадает необходимость тратить время на посещение офисов

    Антон Велиховский

    Еженедельно в личном кабинете МосОблЕИРЦ регистрируется более восьми тысяч человек. С его помощью можно управлять лицевыми счетами, подключить автоплатеж, передавать показания счетчиков, а также заказывать товары и услуги для дома. Воспользоваться им можно на сайте ведомства или в мобильном приложении.

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