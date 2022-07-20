Миллионный пользователь личного кабинета МосОблЕИРЦ выиграл билет на мюзикл

МинЖКХ Подмосковья поздравило миллионного пользователя личного кабинета МосОблЕИРЦ. Им стала 44-летняя жительница Долгопрудного Ольга. Единый расчетный центр вручил клиентке билет на мюзикл «Шахматы».

Глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что личный кабинет ведомства — удобный инструмент, который помогает жителям удаленно решать вопросы коммунальных расчетов.

При его наличии отпадает необходимость тратить время на посещение офисов Антон Велиховский

Еженедельно в личном кабинете МосОблЕИРЦ регистрируется более восьми тысяч человек. С его помощью можно управлять лицевыми счетами, подключить автоплатеж, передавать показания счетчиков, а также заказывать товары и услуги для дома. Воспользоваться им можно на сайте ведомства или в мобильном приложении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, как Подмосковье изменилось после перевода госуслуг в электронный вид.