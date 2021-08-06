МГОУ поднялся в рейтинге Webometrics сразу на 10 позиций

Московский государственный областной университет поднялся в рейтинге Webometrics с 85-го на 75-е место за шесть месяцев. Всего в исследовании приняли участие 1058 российских вузов.

В международном рейтинге Webometrics при Высшем совете по научным исследованиям (CSIC) вузы сравнивают по степени наполнения их официальных интернет-сайтов, качеству и уникальности контента, открытости материалов.

При формирования июльского выпуска 2021 года исследователи применили январскую методику. Рейтинг снова был построен на основании трех индикаторов:

прозрачность — 50% — количество внешних сетей (подсетей), от которых приходят ссылки на веб-страницы университета. Источники информации — Majestic и Ahrefs;

открытость — 10% — количество цитирований топ — 210 профилей (авторов) каждого университета. Источник данных — Google Scholar Profiles;

превосходство — 40% — число работ университета в период 2015–2019 гг. среди топ-10% наиболее цитируемых в каждой из 27 научных областей. Источник данных — Scimago.

Рейтинг Webometrics является глобальным индикатором научно-исследовательской деятельности вузов в интернете. Попадая в него, университет получает возможность сравнить результаты своей научной работы с результатами любого другого университета мира.

Ранее сообщалось, что МГОУ предоставит 400 бюджетных мест магистрантам в этом году.