МГОУ предоставит бюджетные места для 400 студентов магистратуры

Куда пойти учиться — вопрос, который стоит не только перед школьниками, но и перед выпускниками вузов. Поступить на бюджет в магистратуру можно в МГОУ. 400 студентов будут учиться здесь бесплатно. Для этого нужно подать документы до 11 августа, затем сдать вступительные испытания.

Бакалавр МГОУ Денис Холодков 4 года изучал антимонопольное регулирование и получил диплом бакалавра. Молодой человек поделился — теперь хочет повысить свои знания в этой сфере.

«Я решил поступить в магистратуру, потому что работодатели более уверенно смотрят на людей, у кого есть магистратура. Данная специальность мне интересна и я планирую продолжить свою карьеру именно по этой специальности», — сказал бакалавр МГОУ Денис Холодков.

Источник фото: телеканал «360»

На выбор абитуриентов МГОУ — 16 факультетов и более 50 направлений подготовки. Есть и бюджетные места — 400 студентов магистратуры будут учиться бесплатно.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь можно получить второе высшее образование, а можно совершенствовать свои научные компетенции. До 11 августа наш университет принимает документы от всех желающих поступить в магистратуру. До 1 сентября мы принимаем тех ребят, которые хотят стать аспирантами и вести серьезные научные исследования», — отметила ректор МГОУ Елена Певцова.

Источник фото: телеканал «360»

Для поступления в магистратуру нужно сдать вступительные испытания — тест, собеседование или экзамен — зависит от выбранного направления. А также подать документы одним из способов — приехать в вуз лично, отправить почтой России, либо онлайн — через сайт университета.