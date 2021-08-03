Прием документов в магистратуру МГОУ завершится 11 августа

Прием документов на программы магистратуры МГОУ завершится 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Поступить в МГОУ могут как выпускники бакалавриата вуза, так и любого другого университета России и мира.

«Магистратура позволяет молодому специалисту значительно улучшить профессиональные навыки, заняться углубленным изучением научного направления или получить еще одну новую специальность. Например, выпускник юридического факультета может выбрать для поступления в магистратуру любой другой факультет», — отметили в вузе.

После окончания магистратуры выпускник может заняться преподаванием, а также продолжить научную карьеру и поступить в аспирантуру.

В Московском государственном областном университете каждый год появляются новые программы подготовки. Вуз следит за динамикой на рынке труда и реагирует на запросы работодателей. Например, в 2021 году в МГОУ открываются такие востребованные программы, как «Преподавание китайского языка в поликультурной среде» на лингвистическом факультете, «Русский язык как иностранный» на факультете русской филологии, «Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра» на факультете специальной педагогики и психологии, «Экологическая безопасность» на факультете безопасности жизнедеятельности и другие.

До окончания приема документов для поступления в магистратуру МГОУ осталось восемь дней.