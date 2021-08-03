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    03 августа 2021, 20:37

    Прием документов в магистратуру МГОУ завершится 11 августа

    Редакция сайта 360°

    Прием документов на программы магистратуры МГОУ завершится 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Поступить в МГОУ могут как выпускники бакалавриата вуза, так и любого другого университета России и мира.

    Прием документов в магистратуру МГОУ завершится 11 августа

    «Магистратура позволяет молодому специалисту значительно улучшить профессиональные навыки, заняться углубленным изучением научного направления или получить еще одну новую специальность. Например, выпускник юридического факультета может выбрать для поступления в магистратуру любой другой факультет», — отметили в вузе.

    После окончания магистратуры выпускник может заняться преподаванием, а также продолжить научную карьеру и поступить в аспирантуру.

    В Московском государственном областном университете каждый год появляются новые программы подготовки. Вуз следит за динамикой на рынке труда и реагирует на запросы работодателей. Например, в 2021 году в МГОУ открываются такие востребованные программы, как «Преподавание китайского языка в поликультурной среде» на лингвистическом факультете, «Русский язык как иностранный» на факультете русской филологии, «Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра» на факультете специальной педагогики и психологии, «Экологическая безопасность» на факультете безопасности жизнедеятельности и другие.

    До окончания приема документов для поступления в магистратуру МГОУ осталось восемь дней.