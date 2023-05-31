Подмосковье 31 мая 2023, 13:46 Международный фестиваль творчества для детей с ОВЗ пройдет в Подмосковье 3 июня Министерство культуры и туризма МО

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Первый международный фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями пройдет в Люберцах 3 июня. Его приурочили ко Дню защиты детей.

Как рассказали Минкультуры и туризма Подмосковья, в фестивале «Будущее без границ» поучаствуют свыше 1500 детей с родителями из Подмосковья, Москвы, Курска, Череповца и Санкт-Петербурга. На мероприятия проведут мастер-классы, расскажут об истории ремесел и покажут свои лучшие изделия Жостовская фабрика декоративной росписи, Гжельский Фарфоровый завод и Федоскинская фабрика миниатюрной живописи.

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Кроме того, на фестивале проведут гала-концерт с номерами от инклюзивных коллективов и солистов.

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