Международный фестиваль пройдет в Московском областном театре кукол

Десятый международный фестиваль «Театр кукол — без границ» пройдет с 12 по 15 мая. На нем представят десять спектаклей из шести городов, фестиваль проводит Московский областной театр кукол. Об этом рассказала руководитель литературно-драматургической части театра Ольга Лабозина.

«Наш международный статус будет подтверждаться спектаклем из эстонского города Кохтла-Ярве. Они покажут „Умку — белого медвежонка“. Будем смотреть этот спектакль в фойе на большом экране. По понятным причинам привезти его сюда они не смогли, но мы его оставляем в программе», — сообщила Лабозина в эфире «Радио 1».

Участниками фестиваля станут театры из Москвы, Иванова, Нижнего Тагила, Рязани и Санкт-Петербурга.

Фестиваль будет проходить в Московском областном театре кукол, а также на площадках трех его партнеров: Детского театра теней, Детского камерного театра кукол и Московского театра кукол на Спартаковской.

Фестиваль состоится при поддержке регионального Минкультуры. Залы будут заполнены наполовину в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков объявил о завершении отбора жюри и окончании приема заявок участников для Международного большого детского фестиваля.