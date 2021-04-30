Безруков объявил о завершении отбора жюри для Международного большого детского фестиваля

Международный Большой детский фестиваль закрыл прием заявок участников и выбрал членов жюри. О завершении отбора сообщил художественный руководитель фестиваля, актер Сергей Безруков.

Прием заявок на участие завершился на Международном Большом детском фестивале. В этом году театральные коллективы, киностудии и анимационные продакшены подали 461 заявку, что стало рекордом. Также на фестивале уже отобрали 28 членов жюри, в которое входят только дети. Были и определены юные репортеры для съемок сюжетов.

Сам Безруков признался, что ему проще ставить спектакли для взрослых, поэтому в жюри решили пригласить исключительно детей.

«Для детей — здесь нужно угадать. Для этого мы и создали наш большой детский фестиваль, для того, чтобы понять что же все-таки [думают] сами дети, и как они воспринимают те самые спектакли, фильмы, анимацию, которые создают взрослые для детей», — пояснил актер.

В жюри останется и несколько человек с прошлого фестиваля, которые уже стали признанными звездами. Николь П. играет в кино и ведет передачи, а Марк М. — актер губернского театра.

«Марк играет в спектакле московского губернского театра недавно выпустил свой спектакль, как исполнитель главной роли Малыша. <…> Теперь уже Марка будут оценивать такие же ребята», — рассказал Безруков.

В фестивале примут участие авторы из 14 стран, в числе которых Австрия, Испания, Германия, Италия и Великобритания. Конкурсную программу сформируют к июню, а сам фестиваль пройдет с 1 сентября по 12 ноября. Организаторы надеются, что к этому времени отменят все ограничительные меры.