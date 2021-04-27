Серпухов примет музыкальный фестиваль «Нашествие» в 2021 году

Музыкальный фестиваль «Нашествие» пройдет в городском округе Серпухов с 31 июля и 1 августа 2021 года. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Организаторы пообещали, что в Московскую область съедутся меломаны со всех регионов России. Там отметили, что Подмосковье всегда оставалось центром культурно-туристического притяжения страны.

Как отметила управляющая фестивалем Евгения Киселева, «Нашествие» станет символом возрождения концертной индустрии страны после пандемии.

Организаторы пообещали, что кроме музыкальных коллективов, которые выступят на сцене фестиваля, зрителей ждет множество развлечений, включая кино, театр, историческую реконструкцию и даже спортивные соревнования.

Фестиваль пройдет с учетом всех санитарных требований, чтобы не допустить распространения коронавируса.

История «Нашествия» началась в декабре 1999 года с двухдневного концерта в московском ДК имени Горбунова. Начиная с 2000 года фестиваль стали проводить летом на открытых площадках. «Нашествие» принимали у себя Подмосковье, Тверская и Рязанская области и Казахстан.