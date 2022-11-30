Подмосковье 30 ноября 2022, 11:37 Металлографическая лаборатория в Наро-Фоминске создала свыше 100 рабочих мест

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Металлографическая лаборатория в Наро-Фоминске получила разрешение на ввод в эксплуатацию. В ней смогут трудоустроиться около 130 человек. В проект инвестировали 124 миллиона рублей.

Лаборатория открылась на территории машиностроительного завода. Внутри обустроили цех и помещение для опытных работ на готовых образцах. Объект оснастили современным оборудованием, которое позволит увеличить мощности.

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Машиностроительный завод в Наро-Фоминске работает больше полувека и является одним из крупнейших производителей компрессорных лопаток из высоколегированных сталей газотурбинных двигателей в России.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды. Напитки «Святой источник» будут продавать в России и экспортировать.

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