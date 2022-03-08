Уникальный перинатальный центр пятый год работает в Наро-Фоминске. Сегодня он один из самых оснащенных и крупных в России. Заботу будущим мамам дарят сотни сотрудников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил женский коллектив с 8 Марта и поблагодарил медсестер и врачей за чуткую работу.

В перинатальном центре Наро-Фоминского округа работает уникальная программа «Влияние COVID-19 на сердце плода». Диагностику проводят на УЗИ-аппарате экспертного уровня.

В числе сотрудников — профессора и доктора наук. Все это дало возможность создать уникальные программы, которые смогут тиражировать на всю страну.

Я приехал сюда, чтобы увидеть вас — команду профессионалов. Людей, которые дарят жизни, спасают жизни, вдохновляют мамочек Андрей Воробьев.

В этот перинатальный центр приезжают из разных городов: Рузы, Можайска, Одинцова, Волоколамска. Но Подмосковьем география не ограничивается, ведь 40% рожениц — из разных уголков России.

Например, сюда часто приезжают из Ингушетии, Краснодара, Сахалина, Челябинска, Чечни. Губернатор поблагодарил всех женщин, которые чутко принимают пациенток и помогают им пройти важный этап в жизни.

«Разрешите вас поздравить, обнять, пожелать вам здоровья и всего самого лучшего. Поблагодарить за работу, которую вы делаете. Судя по количеству родов и помощи, которую здесь оказывают, вы делаете ее очень хорошо — от всего сердца и всей души», — сказал Андрей Воробьев.

Как отметила главный врач перинатального центра Людмила Кещьян, здесь уходят от стандарта «больничной койки».

«Как только пациент попадает, мы уже даже не называем его пациентом. Важно, чтобы женщина чувствовала заботу, а не тревогу. Страха здесь не должно оставаться. Мы создаем эту альтернативу больничной койке», — поделилась она.

Здесь впервые в России открыли соматическое отделение для детей от ноля до семи лет. В центре более 500 сотрудников.

Мы, конечно, все желаем вам, чтобы настоящее женское счастье у вас было. Мы его постоянно пытаемся расшифровать — пока до конца еще не получилось, но мы на верном пути Андрей Воробьев.

Он напомнил, что этот перинатальный центр — один из тех, которые построили в рамках президентского проекта.

«Когда мы строили пять центров по президентскому проекту, был легкий мандраж в той части, что это огромные деньги и сможем ли Коломну, Наро-Фоминск, Щелково обеспечивать топовым уровнем. Все это от команды зависит», — заключил Воробьев.

Ранее стало известно, что главврач перинатального центра в Наро-Фоминске Людмила Кещьян стала лауреатом конкурса «Женщины за здоровое общество».