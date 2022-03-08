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    08 марта 2022, 08:00

    Место, где женщины — гости, а не пациенты. Воробьев поздравил с 8 Марта сотрудниц перинатального центра в Подмосковье

    Воробьев поздравил сотрудниц перинатального центра в Наро-Фоминске с 8 Марта

    Анастасия Аброськина, Дмитрий Степанищев

    Уникальный перинатальный центр пятый год работает в Наро-Фоминске. Сегодня он один из самых оснащенных и крупных в России. Заботу будущим мамам дарят сотни сотрудников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил женский коллектив с 8 Марта и поблагодарил медсестер и врачей за чуткую работу.

    Место, где женщины — гости, а не пациенты. Воробьев поздравил с 8 Марта сотрудниц перинатального центра в Подмосковье | Изображение 1

    В перинатальном центре Наро-Фоминского округа работает уникальная программа «Влияние COVID-19 на сердце плода». Диагностику проводят на УЗИ-аппарате экспертного уровня.

    В числе сотрудников — профессора и доктора наук. Все это дало возможность создать уникальные программы, которые смогут тиражировать на всю страну.

    Я приехал сюда, чтобы увидеть вас — команду профессионалов. Людей, которые дарят жизни, спасают жизни, вдохновляют мамочек

    Андрей Воробьев.

    В этот перинатальный центр приезжают из разных городов: Рузы, Можайска, Одинцова, Волоколамска. Но Подмосковьем география не ограничивается, ведь 40% рожениц — из разных уголков России.

    Например, сюда часто приезжают из Ингушетии, Краснодара, Сахалина, Челябинска, Чечни. Губернатор поблагодарил всех женщин, которые чутко принимают пациенток и помогают им пройти важный этап в жизни.

    Место, где женщины — гости, а не пациенты. Воробьев поздравил с 8 Марта сотрудниц перинатального центра в Подмосковье | Изображение 2

    «Разрешите вас поздравить, обнять, пожелать вам здоровья и всего самого лучшего. Поблагодарить за работу, которую вы делаете. Судя по количеству родов и помощи, которую здесь оказывают, вы делаете ее очень хорошо — от всего сердца и всей души», — сказал Андрей Воробьев.

    Как отметила главный врач перинатального центра Людмила Кещьян, здесь уходят от стандарта «больничной койки».

    Место, где женщины — гости, а не пациенты. Воробьев поздравил с 8 Марта сотрудниц перинатального центра в Подмосковье | Изображение 3

    «Как только пациент попадает, мы уже даже не называем его пациентом. Важно, чтобы женщина чувствовала заботу, а не тревогу. Страха здесь не должно оставаться. Мы создаем эту альтернативу больничной койке», — поделилась она.

    Здесь впервые в России открыли соматическое отделение для детей от ноля до семи лет. В центре более 500 сотрудников.

    Место, где женщины — гости, а не пациенты. Воробьев поздравил с 8 Марта сотрудниц перинатального центра в Подмосковье | Изображение 4

    Мы, конечно, все желаем вам, чтобы настоящее женское счастье у вас было. Мы его постоянно пытаемся расшифровать — пока до конца еще не получилось, но мы на верном пути

    Андрей Воробьев.

    Он напомнил, что этот перинатальный центр — один из тех, которые построили в рамках президентского проекта.

    «Когда мы строили пять центров по президентскому проекту, был легкий мандраж в той части, что это огромные деньги и сможем ли Коломну, Наро-Фоминск, Щелково обеспечивать топовым уровнем. Все это от команды зависит», — заключил Воробьев.

    Ранее стало известно, что главврач перинатального центра в Наро-Фоминске Людмила Кещьян стала лауреатом конкурса «Женщины за здоровое общество».