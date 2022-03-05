Главврач перинатального центра Наро-Фоминска стала лауреатом конкурса «Женщины за здоровое общество»

Лауреатом первого Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество» стала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян. За организованный ей проект «Служба заботы о пациентах» врач получила специальный приз и звание «Амбассадор Московской области».

Источник фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Людмила Кещьян пояснила, что «Служба заботы о пациентах» создается на базе кабинета медико-социальной помощи. Такую практику уже реализовали в Наро-Фоминском перинатальном центре.

«У нас действуют новые алгоритмы медико-социального, психологического, юридического сопровождения пациенток и членов ее семьи. Уже при входе в наш перинатальный центр женщина окружена заботой и вниманием специалистов: начиная с администратора и заканчивая психологом, лектором школы материнства или юристом», — пояснила главный врач.

Конкурс «Женщины за здоровое общество» прошел при поддержке Совета Федерации. В мероприятии приняли участие более 200 конкурсанток из 50 регионов России.

Это не первая награда Наро-фоминского перинатального центра за проект «Служба заботы о пациентах». В прошлом году коллектив учреждения получил награду во Всероссийском конкурсе «Здоровье нации — основа процветания России».

«Учреждения родовспоможения Московской области — это не те роддома, которые были еще 20 или даже 10 лет назад. Это современные перинатальные центры мирового уровня, оборудованные по лучшим стандартам, это высокопрофессиональные кадры, это спасение жизней матери и ребенка даже в самых сложных случаях», — отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она подчеркнула, что специалисты подмосковных перинатальных центров обеспечивают физический и психологический комфорт для будущих мам.

В Московской области продолжает работать единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы рассказывают о документах, которые роженицам нужно взять с собой, помогают записаться на консультацию к специалисту, а также рассказывают о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье». Телефон кол-центра 8 (800) 550-30-03. Звонки операторы принимают ежедневно 8:00 до 20:00.