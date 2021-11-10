Уникальный ультразвуковой аппарат появился в перинатальном центре Наро-Фоминска
Ультразвуковой аппарат стоимостью 12 миллионов рублей поступил в Наро-Фоминский перинатальный центр
В Наро-Фоминском перинатальном центре появился ультразвуковой аппарат нового поколения. С его помощью врачи могут диагностировать нарушения сердечного ритма уже в первом триместре беременности.
Именно такой аппарат (модель 2021 года) — сейчас один на всю Россию. Его стоимость составляет 12 миллионов рублей.
«Это Voluson E10, здесь есть опции, позволяющие объемно оценить кровоток в самых минимальных по диаметру сосудах», — рассказывает кардиолог, профессор, врач-консультант УЗИ Наро-Фоминского перинатального центра Елена Беспалова.
В перинатальный центр Наро-Фоминска направляют беременных, у которых заподозрили нарушения на плановых обследованиях — чтобы более детально изучить то, что с помощью менее современных аппаратов заметить сложно.
Теперь узнать о пороке сердца ребенка или, например, ишемической болезни можно на ранних сроках, а не после родов, как это часто бывает. Это значит, что у будущей мамы и медиков есть время, чтобы подобрать лечение и подходящий роддом.
Врач Елена Беспалова 30 лет занимается кардиологией. И, казалось бы, знает про болезни сердца все. Но благодаря новому аппарату продолжает делать научные открытия.
«Все наши клинические изыскания, они так или иначе выливаются в какие-то интересные научные работы, статьи, исследования. Этот аппарат позволяет делать интересную работу, начало положено», — отметила кардиолог, профессор, врач-консультант УЗИ Наро-Фоминского перинатального центра Елена Беспалова.
Врач уверена, что эта информация не только дополнит учебники по кардиологии, но и поможет спасти тысячи жизней.