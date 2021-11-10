Уникальный ультразвуковой аппарат появился в перинатальном центре Наро-Фоминска

В Наро-Фоминском перинатальном центре появился ультразвуковой аппарат нового поколения. С его помощью врачи могут диагностировать нарушения сердечного ритма уже в первом триместре беременности.

Именно такой аппарат (модель 2021 года) — сейчас один на всю Россию. Его стоимость составляет 12 миллионов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

«Это Voluson E10, здесь есть опции, позволяющие объемно оценить кровоток в самых минимальных по диаметру сосудах», — рассказывает кардиолог, профессор, врач-консультант УЗИ Наро-Фоминского перинатального центра Елена Беспалова.

Источник фото: телеканал «360»

В перинатальный центр Наро-Фоминска направляют беременных, у которых заподозрили нарушения на плановых обследованиях — чтобы более детально изучить то, что с помощью менее современных аппаратов заметить сложно.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь узнать о пороке сердца ребенка или, например, ишемической болезни можно на ранних сроках, а не после родов, как это часто бывает. Это значит, что у будущей мамы и медиков есть время, чтобы подобрать лечение и подходящий роддом.

Врач Елена Беспалова 30 лет занимается кардиологией. И, казалось бы, знает про болезни сердца все. Но благодаря новому аппарату продолжает делать научные открытия.

Источник фото: телеканал «360»

«Все наши клинические изыскания, они так или иначе выливаются в какие-то интересные научные работы, статьи, исследования. Этот аппарат позволяет делать интересную работу, начало положено», — отметила кардиолог, профессор, врач-консультант УЗИ Наро-Фоминского перинатального центра Елена Беспалова.

Врач уверена, что эта информация не только дополнит учебники по кардиологии, но и поможет спасти тысячи жизней.