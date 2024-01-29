Подмосковье 29 января 2024, 23:51 Местные власти ответили на вопросы жителей треснувшего дома в Пересвете

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Глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов и заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин провели встречу с жителями пострадавшего дома в Пересвете. Ранее на его фасаде образовалась трещина.

Сейчас жителей дома временно разместили в ДК «Космос», где они смогли задать свои вопросы главе городского округа. Большинство из них касалось дальнейшей судьбы дома, а также вещей, которые остались в квартирах.

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По итогам встречи все вопросы взяли под особый контроль. Сейчас людей размещают на ночлег в гостиницах.

«Никаких особенных пожеланий нет. Люди благодарят за заботу, беспокоятся о домашних питомцах, о том, когда можно будет забрать необходимые вещи. Сейчас все поужинали и отправились на ночлег. У каждого берем номер мобильного телефона, будем на прямой связи», — указал Дмитрий Акулов в в своем Telegram-канале

Ранее стало известно о привлечении волонтеров для помощи эвакуированным из треснувшего дома в Пересвете. Сотрудникам прокуратуры предстоит дать оценку произошедшему.

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