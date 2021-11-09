09 ноября 2021, 10:03
Список мест для установки новых детских площадок опубликовали в Подмосковье
Жителям Подмосковья рассказали об адресах для установки детских площадок в 2022 году
Детские площадки установят по 229 адресам Подмосковья в следующем году. Список с указанием мест опубликовали на сайте Министерства благоустройства региона.
Новые детские площадки появятся по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Это игровые комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров с безопасным резиновым покрытием
Министерство благоустройства Подмосковья.
Саму территорию продумывают детально. Вместе с игровыми элементами устанавливают скамейки, урны, информационные стенды.
Эту программу в Московской области запустили в 2013 году. За все время для детей обустроили свыше 1,2 тысячи площадок.