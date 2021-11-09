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    09 ноября 2021, 10:03

    Список мест для установки новых детских площадок опубликовали в Подмосковье

    Жителям Подмосковья рассказали об адресах для установки детских площадок в 2022 году

    Анастасия Аброськина

    Детские площадки установят по 229 адресам Подмосковья в следующем году. Список с указанием мест опубликовали на сайте Министерства благоустройства региона.

    Список мест для установки новых детских площадок опубликовали в Подмосковье | Изображение 1

    Новые детские площадки появятся по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    Это игровые комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров с безопасным резиновым покрытием

    Министерство благоустройства Подмосковья.

    Саму территорию продумывают детально. Вместе с игровыми элементами устанавливают скамейки, урны, информационные стенды.

    Список мест для установки новых детских площадок опубликовали в Подмосковье | Изображение 2

    Эту программу в Московской области запустили в 2013 году. За все время для детей обустроили свыше 1,2 тысячи площадок.