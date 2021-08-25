Еще 10 детских площадок установят в Раменском округе в концу года

Новую тематическую детскую площадку открыли в селе Речицы. Это Раменский городской округ. Здесь сделали качели, горки, турники, канатные лестницы. Весь уголок обустроили по программе губернатора региона Андрея Воробьева.

Таких площадок в Подмосковье становится все больше. Уже к концу года современные детские пространства обустроят в 10 дворах Раменского округа.

Две из них открыли, а к середине сентября установят восемь.

Все места для новых игровых городков жители выбрали через голосование на портале «Добродел». Это отметил глава округа Виктор Неволин.

Новая площадка примечательна тем, что люди активно за нее проголосовали. Мы открываем в этом году 10 таких площадок Виктор Неволин.

Чтобы играть на площадках было комфортнее и безопаснее, сделают современное освещение и установят видеокамеры. Их подключат к системе «Безопасный регион».