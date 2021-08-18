Свыше 700 дворов благоустроят к октябрю в Подмосковье

Благоустроенных дворов Подмосковья станет еще на 700 больше к октябрю. Половину работ уже провели. Жители увидят улучшенные детские площадки и мусорные баки, новые скамейки, урны, фонари. Заменят асфальт, высадят дополнительные деревья и кустарники.

Об этом рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По поручению Андрея Юрьевича Воробьева в регионе идет масштабное облагораживание. В этом году работы пройдут в 735 дворах Михаил Хайкин.

По 365 адресам благоустройство уже завершили, подчеркнул Хайкин.

«Благоустройство двора — одна из приоритетных программ в президентском проекте „Жилье и городская среда“ и один из приоритетных вопросов в нашем регионе», — объяснил он.

Детские площадки в этом году устанавливают по 16 тематикам. Например, они посвящены сказкам, лесу, морю и не только.

Это большие игровые комплексы с безопасным резиновым покрытием. Дети смогут найти там гимнастические элементы, канатные лабиринты, качели, карусели.

Мы не забываем про комфорт и удобство наших маленьких жителей. В этом году установим 229 площадок — 148 из них уже готовы Михаил Хайкин.

Губернаторская программа установки площадок стартовала в 2013-м. За это время в регионе появилось более тысячи таких объектов для малышей.