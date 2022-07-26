Меры безопасности для предотвращения ДТП усилили во дворах Подмосковья

Дворы региона начали обустраивать элементами безопасности для предотвращения ПДД. Это столбики, полусферы, ограждения и дорожные знаки, а также искусственные дорожные неровности. Работы проведут в 15 округах Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Обустройство проводят для снижения аварийности по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По сообщению МТДИ, установка специальных элементов поможет уменьшить риск наезда на пешеходов и повысить комфорт передвижения во дворах. Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что эксперты проверят около 15,6 тысячи дворов Подмосковья и выберут самые опасные.

«Установят специальные столбики, полусферы, ограждения и дорожные знаки, искусственные дорожные неровности, чтобы зонировать пространство на пешеходное, парковочное и оставить место для проезда», — отметил министр.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас работы проводят в Ленинском, Павловском Посаде, Черноголовке, Королеве, Шатуре, Орехово-Зуеве и других округах. Полностью их завершат в 2023 году.

В ходе повышения безопасности на дорогах в Подмосковье также установят свыше 100 новых и отремонтируют более 70 старых светофоров, обустроят 100 километров ограждений, а также построят свыше 140 километров тротуаров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье уже наполовину выполнили годовой план ремонта дорог.