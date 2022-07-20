Мероприятия в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского прошли в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск отметили 600-летие обретения мощей Сергия Радонежского. В Сергиевском храме в деревне Татищево прошла торжественная служба, праздничный концерт и мастер-классы по рукоделию.

На празднике вспоминали житие святого и чудеса, которые он совершил — создал источник из дождевой воды, воскресил ребенка и обучился грамоте благодаря молитве монаха. Из-за последнего его считают покровителем всех учащихся.

Ранее стало известно, что в Свято-Троицкой Сергиевой лавре прошла литургия к 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского.