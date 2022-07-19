Более 28 тысяч человек приехали на 600-летие обретения мощей Сергия Радонежского в Подмосковье

Празднование 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде собрало огромное количество людей. Мероприятие посетили порядка 28 тысяч человек. Праздник проходил на протяжении двух дней, 17 и 18 июля, в Троице-Сергиевой лавре.

Праздничные богослужения возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Одним из знаковых событий стало то, что в Сергиев Посад впервые после Октябрьской революции привезли самую знаменитую икону Андрея Рублева «Троица».

Множество верующих смогли поклониться святыне Троицкого собора. На протяжении обоих дней храм был круглосуточно открыт для всех желающих.

В Сергиевом Посаде прошла масштабная концертная программа, в которой принимали участие хоры и ансамбли, прославленные отечественные артисты. Кроме того, рядом со стенами лавры была развернута ярмарка с уникальными товарами ручной работы.