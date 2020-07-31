Мемориальную доску Герою РФ Алексею Баландину открыли в Балашихе

«Сегодня важный день в истории нашего города. Уверен, что память о полковнике Баландине навсегда будет вписана в историю Балашихи. И его мужество будет достойным примером для многих поколений жителей нашего города. Светлая память», — сказал Сергей Юров.

Вместе с вдовой Алексея Баландина и председателем балашихинского отделения Московского областного отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» глава города снял покрывало с нового мемориала. Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске, почтили память Героя РФ минутой молчания.

«2020 год — это год воинской славы и воинской памяти. И пока мы все будем помнить о наших ветеранах, о наших погибших боевых товарищах, они будут всегда рядом с нами и сопутствовать нам в наших правильных делах», — сказал командир Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск Росгвардии Дмитрий Черепанов.

Алексей Баландин родился в Балашихе. Окончил Московское высшее командное общевойсковое училище. Участвовал в оперативно-боевых мероприятиях по пресечению террористической деятельности. Был удостоен орденов Мужества и «За военные заслуги», медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Погиб во время командировки на Северный Кавказ 9 апреля 2009 года. Звание Героя России ему присвоено посмертно.

«Хочется, чтобы на этой улице бегали такие же Алешки, как мой муж. И чтобы брали пример. Возможно, кто-то вырастет на этой улице и станет таким же защитником нашей Родины, таким же отцом и дедом. Спасибо и низкий поклон за увековечивание памяти моего мужа», — сказала вдова Алексея Баландина Мария.

«У нас в городском округе заложена традиция, когда мы чествуем тех ребят, которые погибли при исполнении служебного долга. Огромное спасибо главе нашего города за то, что он всегда откликается на все наши просьбы и всегда идет навстречу», — сказал Сергей Яковлев.

В 2010 году на здании гимназии №1, где учился Алексей Баландин, открыли мемориальную доску. В 2014 году его именем была названа улица в микрорайоне Дзержинского.