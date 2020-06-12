Путин вручил медали Герой Труда на Поклонной горе в Москве

Золотые медали из рук российского лидера получили управляющий директор акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых, тренер красноярского государственного Регионального центра спортивной подготовки «Академия борьбы имени Миндиашвили» Дмитрий Миндиашвили, оператор поста управления публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» Александр Моторин Александр и художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин.

Во время церемонии награждения Путин заявил, что уверен в поддержке большинством россиян поправок в Конституцию, так как люди уважают историю, традицию и культуру своей страны.

Медаль Герой Труда — это звезда с пятью гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. В центре звезды — герб России, а на обороте гравировка: «Герой Труда Российской Федерации». Эта награда — высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом.