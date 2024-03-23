Подмосковье 23 марта 2024, 18:15 Мемориал в память о жертвах теракта в Crocus City Hall появился в Раменском Источник фото: Ирина Моисеева

Читать 360tv в

На площади Победы в городе Раменское организовали мемориал в память о погибших при теракте в Crocus City Hall. Люди приносят цветы и зажигают свечи.

Сотрудники администрации муниципалитета вместе с представителями Раменского молодежного центра почтили память жертв трагедии, выпустив небо белые шары — символ скорби.

Реклама

«Мы собрались выразить соболезнования семьям погибших в этой жуткой трагедии. Для всех нас это была ужасная новость. Невероятно страшно осознавать, что совсем рядом произошло такое событие, погибли и пострадали люди, мирные жители, которые пришли отдыхать», — рассказала жительница Раменского округа Софья.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих.

После теракта к россиянам обратился Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.