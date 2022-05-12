Медсестер в Химках поздравили с профессиональным праздником

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником. В актовом зале педиатрического корпуса Химкинской областной больницы он вручил награды и поблагодарил их за добросовестный и самоотверженный труд.

«Хочу вам сказать слова благодарности за ту работу, за тот труд, которому вы себя посвятили. Важно отметить, что вы не только заботитесь о пациентах, но и оказываете помощь врачам. В пандемию вы, рискуя своими жизнями, помогали больным. Отдельные слова благодарности вам за вашу смелость. Желаю вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья, благополучия», — сказал Дмитрий Волошин.

«Мы горды тем, что мы живем, учимся, работаем в Химках. 30 апреля у нас был открыт сквер „Медиков-героев“! Нигде в Подмосковье нет такого сквера. Наших медицинских работников знают не только жители Химок, но и других округов Подмосковья и городов России. Спасибо вам, Дмитрий Владимирович, за ваш труд, за внимание, за такие встречи», — сказала председатель химкинского Совета медицинских сестер, депутат Совета депутатов Химок Надежда Смирнова.

В Химкинской областной больнице сегодня работает 1586 медицинских сестер. Многие из них удостоены орденов и медалей, трем медсестрам присвоено звание «Ветеран труда».

Ранее стало известно, что врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга», инициатором которой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.