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    12 мая 2022, 21:24

    Медсестер в Химках поздравили с профессиональным праздником

    Анастасия Максимовских, Екатерина Пискунова

    Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником. В актовом зале педиатрического корпуса Химкинской областной больницы он вручил награды и поблагодарил их за добросовестный и самоотверженный труд.

    Медсестер в Химках поздравили с профессиональным праздником | Изображение 1

    «Хочу вам сказать слова благодарности за ту работу, за тот труд, которому вы себя посвятили. Важно отметить, что вы не только заботитесь о пациентах, но и оказываете помощь врачам. В пандемию вы, рискуя своими жизнями, помогали больным. Отдельные слова благодарности вам за вашу смелость. Желаю вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья, благополучия», — сказал Дмитрий Волошин.

    Медсестер в Химках поздравили с профессиональным праздником | Изображение 2

    «Мы горды тем, что мы живем, учимся, работаем в Химках. 30 апреля у нас был открыт сквер „Медиков-героев“! Нигде в Подмосковье нет такого сквера. Наших медицинских работников знают не только жители Химок, но и других округов Подмосковья и городов России. Спасибо вам, Дмитрий Владимирович, за ваш труд, за внимание, за такие встречи», — сказала председатель химкинского Совета медицинских сестер, депутат Совета депутатов Химок Надежда Смирнова.

    Медсестер в Химках поздравили с профессиональным праздником | Изображение 3

    В Химкинской областной больнице сегодня работает 1586 медицинских сестер. Многие из них удостоены орденов и медалей, трем медсестрам присвоено звание «Ветеран труда».

    Медсестер в Химках поздравили с профессиональным праздником | Изображение 4

    Ранее стало известно, что врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга», инициатором которой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.