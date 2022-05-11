Бесплатные речные прогулки для пенсионеров запустили в Химках

В Химках открыли сезон теплоходных прогулок по Каналу имени Москвы в рамках проекта губернатора Подмосковья «Активное долголетие». Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Эти речные прогулки — абсолютно бесплатные для 60 тысяч химчан старшего поколения. Мы проводим их дважды в неделю — по вторникам и четвергам», — сообщил Дмитрий Волошин.

Маршрута три — к московскому Северному речному вокзалу, по подмосковным водохранилищам и по Каналу имени Москвы («Москва — порт пяти морей»). Теплоход отправляется от причала «Химки» на улице Ватутина.

«Впервые мы запустили проект „Доброфлот“ еще в прошлом году по просьбе наших жителей. За сезон провели 64 теплоходные экскурсии, которые посетили две тысячи человек. В этом году планируем, что речные прогулки продлятся до самого окончания навигации в октябре! Приглашаю участников проекта губернатора „Активное долголетие“ на наши экскурсии», — добавил Дмитрий Волошин.

Записаться на теплоходную экскурсию желающие могут по телефону клуба «Активное долголетие»: 8 (495) 572-65-14, либо онлайн — на портале dolgoletie.mosreg.ru.