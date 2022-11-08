Медики из Подмосковья подали почти 100 заявок на получение новых премий | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 16:02 Медики из Подмосковья подали почти 100 заявок на получение новых премий

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Новые премии для медработников ввели в Подмосковье для врачей, фельдшеров и медсестер. Победители смогут получить выплату от 120 до 180 тысяч рублей.

Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что конкурсантов будет оценивать экспертная комиссия. Сейчас ее члены проходят тренировки на симуляционной станции в МОНИКИ, где пройдут практические испытания.

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«В настоящий момент поступило порядка 100 заявок на участие в премии от наших медработников, больше всего — 37 — от фельдшеров и врачей скорой помощи», — добавила она.

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Испытания стартуют 22 ноября. Они включат теоретические и практические задания. Победители получат выигрыш в конце года.

Подать заявку на участие могут медики одной из 12 специальностей. Для этого необходимо иметь стаж работы в медорганизациях Подмосковья не менее 10 лет. Подробнее узнать об условиях конкурса можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.