Медики из Подмосковья подали почти 100 заявок на получение новых премий | 360°

08 ноября 2022, 16:02
Медики из Подмосковья подали почти 100 заявок на получение новых премий
Новые премии для медработников ввели в Подмосковье для врачей, фельдшеров и медсестер. Победители смогут получить выплату от 120 до 180 тысяч рублей.
Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что конкурсантов будет оценивать экспертная комиссия. Сейчас ее члены проходят тренировки на симуляционной станции в МОНИКИ, где пройдут практические испытания.
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«В настоящий момент поступило порядка 100 заявок на участие в премии от наших медработников, больше всего — 37 — от фельдшеров и врачей скорой помощи», — добавила она.
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Испытания стартуют 22 ноября. Они включат теоретические и практические задания. Победители получат выигрыш в конце года.
Подать заявку на участие могут медики одной из 12 специальностей. Для этого необходимо иметь стаж работы в медорганизациях Подмосковья не менее 10 лет. Подробнее узнать об условиях конкурса можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.
Врачи
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