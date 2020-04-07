    07 апреля 2020, 23:45

    «Медикам хватает средств защиты» — главный терапевт Подмосковья

    Кирилл Фролов

    Медработники Подмосковья, контактирующие с возможными носителями коронавируса, имеют всю необходимую защиту. Об этом «360» заявила главный терапевт Московской области, депутат Госдумы Наталья Санина.
    «Медикам хватает средств защиты» — главный терапевт Подмосковья

    «Не могу сказать, что оснащены все одинаково, но медперсонал, непосредственно на участках контактирующий с лицами, которые могут быть инфицированы коронавирусом, сейчас имеет все необходимые средства защиты», — сказала она.

    По словам Саниной, главврачи больниц больше других заинтересованы в том, чтобы у их подчиненных были необходимые защитные средства и прилагают для этого большие усилия, например, сами обращаются к производителям.

    Несмотря на то, что большое количество москвичей на время карантина перебрались в область, в Подмосковье «выполняется огромная работа» по борьбе с коронавирусом, отметила депутат.

    Также она раскритиковала организацию «Альянс врачей», члены которой пытались попасть в центральную городскую больницу Реутова, чтобы передать маски и другие средства индивидуальной защиты. Главврач больницы заявлял, что необходимые средства в клинике есть. Полиция не пустила приезжих в здание.

    «К „Альянсу“ я отношусь откровенно негативно, потому что это люди, которые не помогают здравоохранению, а работают на свои пиар», — заявила Санина.