«Медикам хватает средств защиты» — главный терапевт Подмосковья
«Не могу сказать, что оснащены все одинаково, но медперсонал, непосредственно на участках контактирующий с лицами, которые могут быть инфицированы коронавирусом, сейчас имеет все необходимые средства защиты», — сказала она.
По словам Саниной, главврачи больниц больше других заинтересованы в том, чтобы у их подчиненных были необходимые защитные средства и прилагают для этого большие усилия, например, сами обращаются к производителям.
Несмотря на то, что большое количество москвичей на время карантина перебрались в область, в Подмосковье «выполняется огромная работа» по борьбе с коронавирусом, отметила депутат.
Также она раскритиковала организацию «Альянс врачей», члены которой пытались попасть в центральную городскую больницу Реутова, чтобы передать маски и другие средства индивидуальной защиты. Главврач больницы заявлял, что необходимые средства в клинике есть. Полиция не пустила приезжих в здание.
«К „Альянсу“ я отношусь откровенно негативно, потому что это люди, которые не помогают здравоохранению, а работают на свои пиар», — заявила Санина.