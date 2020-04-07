Медработники Подмосковья, контактирующие с возможными носителями коронавируса, имеют всю необходимую защиту. Об этом «360» заявила главный терапевт Московской области, депутат Госдумы Наталья Санина.

«Не могу сказать, что оснащены все одинаково, но медперсонал, непосредственно на участках контактирующий с лицами, которые могут быть инфицированы коронавирусом, сейчас имеет все необходимые средства защиты», — сказала она.

По словам Саниной, главврачи больниц больше других заинтересованы в том, чтобы у их подчиненных были необходимые защитные средства и прилагают для этого большие усилия, например, сами обращаются к производителям.

Несмотря на то, что большое количество москвичей на время карантина перебрались в область, в Подмосковье «выполняется огромная работа» по борьбе с коронавирусом, отметила депутат.

Также она раскритиковала организацию «Альянс врачей», члены которой пытались попасть в центральную городскую больницу Реутова, чтобы передать маски и другие средства индивидуальной защиты. Главврач больницы заявлял, что необходимые средства в клинике есть. Полиция не пустила приезжих в здание.

«К „Альянсу“ я отношусь откровенно негативно, потому что это люди, которые не помогают здравоохранению, а работают на свои пиар», — заявила Санина.