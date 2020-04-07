«Дешевая популярность на человеческой трагедии». Медики призвали «Альянс врачей» не мешать им работать

«Друзья, понятно, конечно, что врачи сейчас находятся в центре внимания. Но иногда лучше, когда просто не мешают работать. Есть такие, кто называет себя то „Альянсом врачей“, то „Коалицией“, но сами при этом почему-то находятся где-то не в отделениях и клиниках, а просто хайпуют на самой сложной коронавирусной теме, врываются в больницу, которая на карантине. Дешевая популярность на человеческой трагедии», — заявила «360» врач-инфекционист из Подмосковья Ирина Пикалова.

Главврач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман напомнил, что сейчас все страна борется со вспышкой коронавируса. По его словам, Московская область тоже переживает непростое время. Медики направили все свои ресурсы на то, чтобы помогать больным.

«И когда медики совершают фактически героические поступки, очень неприятно видеть организации, которые вносят смуту, панику и желтую информацию. Есть организации, которые себя пиарят — типа „Альянса врачей“: устраивают фейковые новости. Могу вам сегодня сказать как главный врач больницы и заслуженный врач России, что в лечебных учреждениях имеется полный запас медикаментов», — заявил он.

Свое мнение на этот счет высказала и врач-терапевт из Рузы Галина Поздникина. Она попросила не поддаваться на провокации.

Врачам выдается все для защиты. Я сегодня лично сама была в поликлинике. Все врачи одеты в маски, работают в перчатках. Сейчас очень много провокаций: стараются разжечь и нагнетать обстановку Галина Поздникина.

Поздникина напомнила, что сейчас важнее всего соблюдать карантин. Коллегу поддержала и главврач Жуковской ГКБ Лилия Бусыгина.

«В сложной ситуации в стране в связи с коронавирусом многие люди пытаются не помочь, а создать видимость. Такие истории мешают работать врачам. Большая просьба, подобным организациям не мешать работать нам — врачам», — заявила она.

Заведующий реанимации Жуковской городской клинической больницы Станислав Арсентьев подчеркнул, что у них есть все средства индивидуальной защиты.

«Эта акция похожа на провокацию. Хотелось бы содействия в нашей сложной работе сейчас. А „Альянс врачей“ будто наоборот вставляет палки в колеса», — отметил он.

Против информационных вбросов и провокаций выступил и врач общей практики, хирург из Москвы Денис Кондратьев.

«Дорогие друзья, в связи со всеобщей пандемией и карантином увеличилось количество информационных вбросов, различного рода спекуляций и дешевых пиар-акций. Я бы попросил всех не устраивать этих клоунад, которые сейчас устраивают наши замечательные медийные личности, которые хотят на всем этом словить хайп. Прошу всех оставаться людьми и не мешать работать нашим врачам и медработникам. Помните: из человека в клоуна превратиться очень легко, а из клоуна в человека — практически невозможно», — заявил он.

Президент Национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев заметил, что врачи всегда рады помощи, но если она действительно нужна и если это делается не ради пиара.

«Сегодня в мире каждый десятый больной коронавирусом — это медик, который оказывал медицинскую помощь. Это врачи, медсестры, парамедики. Поверьте, все мы не самоубийцы. У нас у всех есть семьи, мы ценим и бережем свое и их здоровье Поэтому мы принимаем все доступные, возможные средства защиты своего здоровья и здоровья своих родных и близких. Если у вас есть желание помочь, мы рады любой помощи. Но огромная просьба: не делайте это ради своего пиара, своей рекламы в соцсетях и на телевидении. Хотите помогать — помогайте! Для этого есть масса законных возможностей и способов. Мы всегда рады помощи, но не пиару за счет здоровья врачей и здоровья наших пациентов», — сказал Еделев.

Скандал разгорелся из-за того, что «Альянс врачей» пытался прорваться в реутовскую больницу. Организация заявила, что у местных врачей не хватает личных средств защиты. Главврач ЦГКБ Реутова рассказал, что это не так. На самом деле в больнице достаточно медицинских масок, халатов, респираторов, перчаток. По его словам, в размещенном «Альянсом» ролике выступают не врачи реутовской больницы, а медики из Санкт-Петербурга.