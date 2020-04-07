Не мешайте работать. Главврач больницы Реутова рассказал о попытке «Альянса врачей» нарушить их карантин
Участники организации пытались попасть в ЦГКБ. Однако им объяснили, что это невозможно.
«Приехали, хотели попасть на территорию больницы. У нас установлен режим карантина в связи с повышенной готовностью к борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы им объяснили, что у нас карантин и они не могут проехать на территорию больницы. Они якобы пришли передать благотворительную помощь, мы объяснили, что, во-первых, не нуждаемся в ней — больница полностью обеспечена всеми средствами индивидуальной защиты», — рассказал Хачатрян.
По его словам, сейчас в реутовской больнице есть:
— защитные маски — 25 тысяч;
— респираторы 2 класса — 450 штук;
— респираторы 3 класса — 550 штук;
— многоразовые защитные костюмы — 12 штук;
— одноразовые защитные костюмы — 80 штук;
— одноразовые халаты — 1000 штук;
— очки — 130 штук.
Хачатрян добавил, что «Альянс врачей» может написать официальное письмо, тогда его рассмотрят в больнице. Он подчеркнул, что при необходимости правительство области и региональный Минздрав помогут учреждению. Но пока в этом нет необходимости.
Главврач отметил, что размещенное «Альянсом врачей» видеообращение сделано не от лица сотрудников реутовской больницы. На самом деле на кадрах — медработники Покровской больницы Санкт-Петербурга. Руководство больницы уже дало комментарии на эту тему.
Ситуацию, которая сейчас разворачивается вокруг реутовской больницы, считаю заранее спланированной, в тот момент, когда мы круглосуточно боремся за жизни пациентов в это непростое времяГарик Хачатрян.