Не мешайте работать. Главврач больницы Реутова рассказал о попытке «Альянса врачей» нарушить их карантин

Главный врач ЦГКБ Реутова Гарик Хачатрян в беседе с «360» опроверг информацию о том, что у медиков больницы не хватает средств личной защиты. Ранее об этом заявил «Альянс врачей».

Участники организации пытались попасть в ЦГКБ. Однако им объяснили, что это невозможно.

«Приехали, хотели попасть на территорию больницы. У нас установлен режим карантина в связи с повышенной готовностью к борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы им объяснили, что у нас карантин и они не могут проехать на территорию больницы. Они якобы пришли передать благотворительную помощь, мы объяснили, что, во-первых, не нуждаемся в ней — больница полностью обеспечена всеми средствами индивидуальной защиты», — рассказал Хачатрян.

По его словам, сейчас в реутовской больнице есть:

— защитные маски — 25 тысяч;

— респираторы 2 класса — 450 штук;

— респираторы 3 класса — 550 штук;

— многоразовые защитные костюмы — 12 штук;

— одноразовые защитные костюмы — 80 штук;

— одноразовые халаты — 1000 штук;

— очки — 130 штук.

Хачатрян добавил, что «Альянс врачей» может написать официальное письмо, тогда его рассмотрят в больнице. Он подчеркнул, что при необходимости правительство области и региональный Минздрав помогут учреждению. Но пока в этом нет необходимости.

Главврач отметил, что размещенное «Альянсом врачей» видеообращение сделано не от лица сотрудников реутовской больницы. На самом деле на кадрах — медработники Покровской больницы Санкт-Петербурга. Руководство больницы уже дало комментарии на эту тему.