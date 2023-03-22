Подмосковье 22 марта 2023, 16:51 «Медиабитва школьных пабликов» прошла в Подмосковье

Читать 360tv в

Шесть школ Красногорска стали пилотными участниками медиабитвы пабликов в соцсетях. Они посетили «Новый Иерусалим» и Союз журналистов России, а также обменялись опытом с учащимися из Серпухова, Люберец и Щелкова.

Проект поможет развить школьные медиацентры и усовершенствовать работу учреждений в соцсетях. За каждым участником закрепили наставника, который в течение двух недель помогал им писать интересный контент в виде новостей, подкастов и репортажей.

Реклама

«Благодаря этому ребята смогли увеличить число подписчиков, количество лайков и комментариев», — отметили в Минобразования.

Реклама

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».