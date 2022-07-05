Производственный кластер на 80 тысяч рабочих мест появится в Химках

В Сколкове разработали проект по созданию в Химках производственного кластера на 80 тысяч рабочих мест. В приоритетах — IT-отрасль и медицина.

Территория, на которой появится кластер, является географическим центром Химок. Это Северо-Западная промышленная зона, площадь которой 332 гектара. В настоящее время площадка, по мнению главы округа Дмитрия Волошина, используется неэффективно. Тут работает всего несколько предприятий, а множество построек вообще не задействовано в экономике. В планах — использовать территорию максимально эффективно, создать тут современный и функциональный производственный кластер. Проект техногорода, который объединит производство, образование и науку, уже разработан в Сколкове.

«В данный момент работает межведомственная комиссия по проверке законности нахождения тех или иных предприятий на данной территории. Впереди большая кропотливая работа, которая нужна для реализации этого проекта», — рассказал Дмитрий Волошин во время посещения промзоны.

Источник фото: телеканал «360»

Администрация Химок планирует использовать весь потенциал площадки. Это особенно важно с учетом того, что город не имеет свободных земельных участков для реализации подобных масштабных проектов.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не раз отмечал, что инвестиции имеют решающую роль в регионе.