facebook_pixel
    05 июля 2022, 15:45

    Производственный кластер на 80 тысяч рабочих мест появится в Химках

    Мария Мурашова

    В Сколкове разработали проект по созданию в Химках производственного кластера на 80 тысяч рабочих мест. В приоритетах — IT-отрасль и медицина.

    Производственный кластер на 80 тысяч рабочих мест появится в Химках

    Территория, на которой появится кластер, является географическим центром Химок. Это Северо-Западная промышленная зона, площадь которой 332 гектара. В настоящее время площадка, по мнению главы округа Дмитрия Волошина, используется неэффективно. Тут работает всего несколько предприятий, а множество построек вообще не задействовано в экономике. В планах — использовать территорию максимально эффективно, создать тут современный и функциональный производственный кластер. Проект техногорода, который объединит производство, образование и науку, уже разработан в Сколкове.

    «В данный момент работает межведомственная комиссия по проверке законности нахождения тех или иных предприятий на данной территории. Впереди большая кропотливая работа, которая нужна для реализации этого проекта», — рассказал Дмитрий Волошин во время посещения промзоны.

    Производственный кластер на 80 тысяч рабочих мест появится в Химках | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Администрация Химок планирует использовать весь потенциал площадки. Это особенно важно с учетом того, что город не имеет свободных земельных участков для реализации подобных масштабных проектов.

    Производственный кластер на 80 тысяч рабочих мест появится в Химках | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не раз отмечал, что инвестиции имеют решающую роль в регионе.

    Производственный кластер на 80 тысяч рабочих мест появится в Химках | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»