Итоги оценки эффективности органов исполнительной власти регионов в сфере промышленности за 2021 год озвучили на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. По сравнению с прошлым годом Подмосковье поднялось на одну позицию вверх, заняв третье место. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, на поддержку промышленной отрасли направили более 1,5 миллиарда рублей в 2021 году.

«Подобные рейтинги — это мотивация становиться лучше, совершенствоваться. Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мы предлагаем широкий спектр мер поддержки промышленной отрасли — на эти цели из областного бюджета в 2021 году направили более 1,5 миллиарда рублей. Как результат, видим рост объема производства, поступления налогов, создания новых высокопроизводительных рабочих мест Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Фонд развития промышленности Подмосковья за прошлый год выдал на льготных условиях займы более чем на 1,1 миллиарда рублей. С 2019 года сумма займов превысила два миллиарда рублей, поддержку получили 50 предприятий.

По итогам 2021 года 88 субъектов предпринимательства заключили экспортные контракты при поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

При составлении рейтинга субъекты оценивали по 53 показателям, у Подмосковья высокие результаты по многим из них. К примеру, в регионе действует восемь финансовых мер поддержки промышленных предприятий, состоящих из 12 программ.

«По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал в сфере обрабатывающих производств в Подмосковье вырос более чем на 32%. За тот же период промышленное производство выросло на 17%, а объем отгруженной промышленной продукции предприятиями области превысил 4,2 триллиона рублей», — отметил Андрей Воробьев.

Рейтинг Минпромторга РФ помогает провести анализ реализации региональной промполитики и определить эффективность применяемых инструментов господдержки, а также лучшие региональные практики. В 2022 году в рейтинг было внесено 14 новых показателей.

Ранее стало известно, что Подмосковье разработает стандарт получения промышленной ипотеки.