МЧС предупредило жителей Московской области об опасных местах выхода на лед

В регионе обследовали 62 водоема, где люди часто выходят на лед. В патрулировании было задействовано 43 единицы техники и 132 спасателя.

На 14 водоемах лед неоднородный, а его толщина составляет менее 7 сантиметров. В этих местах нужно быть предельно аккуратными и осторожными.

Это река Ока в Серпухове, Кашире, Озерах, поселке Белоомут в Луховицах, Ступине; Москва-река в Коломне, Бронницах, Жуковском; Волга в Дубне; озеро Бельское в Бронницах; озеро Светлое в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске; озеро Островное в поселке Белоозерский в Воскресенске; река Нерская в деревне Маришкино и поселке Цурюпы в Воскресенске, а также Шатурская группа озер в Рошале.

Ранее сообщалось, что все службы контроля будут мобилизованы для безопасности жителей во время новогодних праздников в Подмосковье.