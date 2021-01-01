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    01 января 2021, 21:35

    МЧС предупредило жителей Московской области об опасных местах выхода на лед

    Анастасия Максимовских

    В Подмосковье толщина льда на водоемах достигает 40 сантиметров, в среднем она составляет более 15 см. Тем не менее, МЧС РФ по Московской области сообщило, что есть 14 опасных водоемов, на них лед тонкий и неоднородный.
    МЧС предупредило жителей Московской области об опасных местах выхода на лед

    В регионе обследовали 62 водоема, где люди часто выходят на лед. В патрулировании было задействовано 43 единицы техники и 132 спасателя.

    На 14 водоемах лед неоднородный, а его толщина составляет менее 7 сантиметров. В этих местах нужно быть предельно аккуратными и осторожными.

    Это река Ока в Серпухове, Кашире, Озерах, поселке Белоомут в Луховицах, Ступине; Москва-река в Коломне, Бронницах, Жуковском; Волга в Дубне; озеро Бельское в Бронницах; озеро Светлое в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске; озеро Островное в поселке Белоозерский в Воскресенске; река Нерская в деревне Маришкино и поселке Цурюпы в Воскресенске, а также Шатурская группа озер в Рошале.

    Ранее сообщалось, что все службы контроля будут мобилизованы для безопасности жителей во время новогодних праздников в Подмосковье.