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    28 декабря 2020, 14:35

    Службы контроля мобилизуют для безопасности жителей Подмосковья во время новогодних праздников

    Анастасия Аброськина, Екатерина Шамина

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность жителей во время новогодних праздников. Об этом он сказал на совещании с зампредами правительства региона.
    Службы контроля мобилизуют для безопасности жителей Подмосковья во время новогодних праздников

    «Что касается предстоящих новогодних праздников, то, уважаемые главы, наша задача — не допустить каких-либо эксцессов на вверенных вам территориях. Для этого мы вместе и при взаимодействии с правоохранительным блоком, ГУВД, МЧС, всеми службами надзора и контроля должны работать стабильно, спокойно, мобилизовано», — сказал Воробьев.

    В этом году к вопросам безопасности в период новогодних каникул требования особые из-за коронавируса, поэтому губернатор попросил проверить все региональные службы, травматологию, готовы ли они к праздникам.

    «Еще раз проведите разговор с правоохранительным блоком. Где нужно дополнительное внимание. Может быть, в местах скопления, центральные елки, площади в это время, как правило, заполнены. Дети на каникулах. Прошу вас уделить максимальное внимание и заботу в этом направлении», — добавил он.

    Также Воробьев попросил внимательно следить за сферой ЖКХ, контролировать работу региональных операторов. По его словам, все сферы жизнеобеспечения в Подмосковье должны работать во время новогодних праздников без перебоев.