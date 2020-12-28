Службы контроля мобилизуют для безопасности жителей Подмосковья во время новогодних праздников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность жителей во время новогодних праздников. Об этом он сказал на совещании с зампредами правительства региона.

«Что касается предстоящих новогодних праздников, то, уважаемые главы, наша задача — не допустить каких-либо эксцессов на вверенных вам территориях. Для этого мы вместе и при взаимодействии с правоохранительным блоком, ГУВД, МЧС, всеми службами надзора и контроля должны работать стабильно, спокойно, мобилизовано», — сказал Воробьев.

В этом году к вопросам безопасности в период новогодних каникул требования особые из-за коронавируса, поэтому губернатор попросил проверить все региональные службы, травматологию, готовы ли они к праздникам.

«Еще раз проведите разговор с правоохранительным блоком. Где нужно дополнительное внимание. Может быть, в местах скопления, центральные елки, площади в это время, как правило, заполнены. Дети на каникулах. Прошу вас уделить максимальное внимание и заботу в этом направлении», — добавил он.

Также Воробьев попросил внимательно следить за сферой ЖКХ, контролировать работу региональных операторов. По его словам, все сферы жизнеобеспечения в Подмосковье должны работать во время новогодних праздников без перебоев.