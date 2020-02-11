Появление ребенка в семье — это радость, особенно если он второй или третий. Но на родителей сразу сваливается много хлопот, а для тех, у кого небольшой достаток, это дополнительные трудности. На помощь семьям приходит Подмосковье. Помогают не только деньгами — заботятся и о времени родителей. Стоять в очередях и возиться с бумажками не придется. Теперь получить выплаты очень просто.

В Московской области тысячи семей с небольшим доходом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время обращения к жителям 29 января 2020 года рассказал, что 547 тысячам человек нужна реальная финансовая помощь. Чтобы позаботиться о таких семьях, регион каждый год увеличивает социальные выплаты. Для этого из бюджета области выделили дополнительно 1,1 миллиона рублей на 2020–2021 год. И одна из главных выплат — материнский капитал.

Кому положен материнский капитал?

Получить дополнительные деньги из бюджета Подмосковья могут семьи с низкими доходами. Помощь положена семьям с детьми до трех лет, если доход на одного человека не превышает двойную сумму прожиточного минимума в Подмосковье (его считают, сравнивая с II кварталом прошлого года, — в 2020 году он составляет 29 094 рубля в месяц).

Для семей с детьми от трех до семи лет такая же ситуация, только условия выплат считаются от дохода в 13 115 рублей.

Деньги выдают семьям в следующих случаях:

— если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года;

— у него российское гражданство;

— он не находится на полном государственном обеспечении;

— мама и папа не лишены родительских прав.

Деньги перечисляют матери, отцу, усыновителю или опекуну на первого ребенка, если он обращается за помощью впервые.

Пособие на второго ребенка положено только обладателю сертификата на материнский капитал. Чаще всего это мать.

Источник фото: РИА «Новости»/Наталья Селиверстова

Сколько платят?

При рождении первого ребенка семья сразу получает чуть больше 18 тысяч рублей — эту сумму дают один раз и сразу. Потом семья каждый месяц будет получать 12 688 рублей на ребенка до трех лет. На ребенка от трех до семи лет сумма ниже — 6344 рубля. Это суммы 2020 года.

Если третий, четвертый (и так далее) дети родились, когда семья уже прошла отбор на региональный маткапитал, но не успела забрать деньги, ей все равно положена выплата 100 тысяч рублей. Родители получат 50 тысяч рублей в 2020 году и смогут тратить их на что угодно, включая образование или улучшение жилищных условий. Остальные 50 тысяч рублей — в 2021 году. Такую меру решили ввести после январских поручений губернатора Воробьева.

Источник фото: РИА «Новости»/Максим Богодвид

Куда идти за выплатами?

Пособие на первенца выплачивают каждый месяц через региональные органы социальной защиты. Либо можно прийти с заявлением в МФЦ.

На второго ребенка выплаты идут из средств материнского капитала. Для этого нужно прийти в управление Пенсионного фонда России или МФЦ.

Как получить?

Чтобы получить пособие, нужно написать заявление и подтвердить доходы за прошлый год. Но право на пособие придется подтверждать несколько раз:

— при первом обращении;

— когда ребенку исполнился год;

— когда ребенку исполнилось два года.

Заявление можно подать в течение трех лет со дня рождения малыша.

ЛАЙФХАК

Родился ребенок? Нужно как можно скорее подавать заявление на маткапитал. Если семья в течение шести месяцев оформит заявку, то выплату будут начислять с момента рождения ребенка. Если позже, то пособие будут выдавать со дня обращения.