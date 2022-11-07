Матери мобилизованного из Волоколамска помогли пройти обследование на аппарате МРТ | 360°

07 ноября 2022, 12:08
Матери мобилизованного из Волоколамска помогли пройти обследование на аппарате МРТ
Первая пациентка прошла обследование на новом аппарате МРТ в Волоколамске. Ей оказалась мать мобилизованного Любовь Юрьевна. Она получит лечение благодаря поддержке региона.
Людмила Юрьевна не выходит из дома уже два года из-за проблем со здоровьем. Раньше ей во всем помогал сын Леонид. После того, как его призвали на службу, заботу о матери взял округ.
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После общения с представителями администрации женщине помогли пройти обследование на новом аппарате МРТ в центральной больнице округа. После заключения ее госпитализируют и она сможет пройти долгожданное лечение.
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Ранее Андрей Воробьев сообщил о работе оперштаба Подмосковья после введения режима повышенной готовности. Это было необходимо, чтобы подробно разобрать все направления, которые позволят обеспечить работу и предприятий, и систем жизнедеятельности региона.
Больницы
Волоколамск
Частичная мобилизация в РФ
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