Матери мобилизованного из Волоколамска помогли пройти обследование на аппарате МРТ | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 12:08 Матери мобилизованного из Волоколамска помогли пройти обследование на аппарате МРТ

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Первая пациентка прошла обследование на новом аппарате МРТ в Волоколамске. Ей оказалась мать мобилизованного Любовь Юрьевна. Она получит лечение благодаря поддержке региона.

Людмила Юрьевна не выходит из дома уже два года из-за проблем со здоровьем. Раньше ей во всем помогал сын Леонид. После того, как его призвали на службу, заботу о матери взял округ.

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После общения с представителями администрации женщине помогли пройти обследование на новом аппарате МРТ в центральной больнице округа. После заключения ее госпитализируют и она сможет пройти долгожданное лечение.

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Ранее Андрей Воробьев сообщил о работе оперштаба Подмосковья после введения режима повышенной готовности. Это было необходимо, чтобы подробно разобрать все направления, которые позволят обеспечить работу и предприятий, и систем жизнедеятельности региона.