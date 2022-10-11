Мастер-класс и выставка картин пройдут в усадьбе Быково в Подмосковье 16 октября | 360°

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11 октября 2022, 18:00

Мастер-класс и выставка картин пройдут в усадьбе Быково в Подмосковье 16 октября

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Сезон пленэров в усадьбе Быково в Подмосковье завершится вернисажем. На нем художники представят свои работы, а также пройдут творческие встречи и мастер-классы.

Проект «Сезон пленэров в Усадьбе Быково» был создан волонтерами движения SAVEBYKOVO. За время его работы картины создали свыше 70 художников. Теперь они представят из на выставке 16 октября.

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На вернисаже также пройдут мастер-классы для детей и взрослых, встречи с живописцами и чаепитие с самоваром.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о приеме 53 сирот из Донбасса. Глава Московской области подчеркнул, что ребята обретут дом и семью — для этого сделают все возможное.

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