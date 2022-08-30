Мастер-классы и концерты прошли на экофестивале в Балашихе

Экофестиваль прошел в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе в минувшие выходные. Для гостей выступили творческие коллективы и провели мастер-классы.

На сцену в центре города поднялись танцоры и музыканты, а вокруг нее расположили шатры, где для гостей провели мастер-классы на экологическую тематику. Там участникам рассказали о бережном отношении к природе и раздельном сборе отходов.

«Для красоты необходим труд. А труд заключается в том, что мы должны с вами вместе работать над тем, чтобы сохранить нашу природу», — сказала замглавы округа Лилия Татевосян.

В мастер-классах поучаствовали 36 образовательных организаций. Мероприятие приурочили к международному фестивалю «Культурный код».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность школ Подмосковья 1 сентября. Накануне Дня знаний их обойдут со служебными собаками, а ночью территорию будет патрулировать ГИБДД.