Подмосковье 07 марта 2023, 12:55 Мастер-классы и концерты пройдут в парках Подмосковья 8 Марта

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Свыше 60 парков Подмосковья подготовили праздничную программу к 8 Марта. В этот день в них пройдут мастер-классы, концерты и конкурсы.

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В парке «Пехорка» в Балашихе пройдут лекции о макияже и фотосессия, а в «Раздолье» в Одинцове гости поучаствоуют в розыгрыше подарков. Создать уникальное украшение смогут посетители «Скитских прудов» в Сергиевом Посаде — там пройдет мастер-класс в технике «Горячая эмаль».

Выставка рисунков проведут в парке «Елочки» в Домодедове, а в «Сестрорецком» в Клину пройдет интерактивное состязание «А ну-ка, девочки!».

Праздничный концерт ждет гостей парка 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, а в «Опалиховском пруде» в Красногорске состоится программа «Весенний букет» от арт-студии «Фантазеры». В Воскресенске гости парка «Москворецкий» примут поздравления от творческих коллективов.

Спортивная программа «Моя мама самая лучшая» пройдет в парке культуры и отдыха в Лосино-Петровском, а в подольском паке Талалихина состоится мастер-класс от студии красоты «Мохито».

Ранее губернатор Подмоковья Андрей Воробьев поздравил жительницу Люберец с рождением 13-го ребенка. Он пожелал младенцу крепкого здоровья, а его матери — скорейшего восстановления.

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