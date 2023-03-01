Подмосковье

01 марта 2023, 16:39

«Настоящая героиня». Губернатор Воробьев поздравил жительницу Люберец с рождением 13-го ребенка

Андрей Воробьев поздравил семью из Люберец с рождением 13-го ребенка

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил супружескую пару из Люберец с рождением 13-го ребенка. Он пожелал младенцу крепкого здоровья, а его матери — скорейшего восстановления.

Наталья из Люберец родила уже 13-го ребенка. Сына назвали Владиславом.

Настоящая героиня, иначе не сказать. Теперь у нее и ее мужа Армена девять дочек и четверо сыновей.

Андрей Воробьев

Ранее стало известно, что новый детский сад в микрорайоне Красная Горка в Люберцах построят к лету. Его готовность уже достигла 53%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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