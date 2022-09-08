Бесплатный мастер-класс по росписи пряников пройдет в Люберцах в выходные | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 13:52 Поделиться Telegram

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Viber Бесплатный мастер-класс по росписи пряников пройдет в Люберцах в выходные

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Массовый мастер-класс под открытым небом пройдет в Люберецком Центральном парке 10 сентября. Участников научат расписывать имбирные пряники, рассказали в Минблагоустройства Подмосковья.

Глава ведомства Михаил Хайкин напомнил, что в этом году Люберцам исполнится 399 лет. В честь этого в городе проведут много праздничных мероприятий.

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«Самым массовым мероприятием, организованным ко Дню города, станет мастер-класс по росписи имбирных пряников в Центральном парке культуры и отдыха», — подчеркнул министр.

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Участниками мероприятия станут все желающие старше трех лет. Расписывать пряники будут под руководством выпускницы Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова Крестины Ефимовой.

Мастер-класс начнется в 13:00 на площади перед фонтаном.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о высоком запросе у жителей Подмосковья на благоустройство городов.

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