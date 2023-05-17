Подмосковье 17 мая 2023, 13:16 Масштабные дорожные работы продолжили вести в Подмосковье — Воробьев Губернатор Воробьев заявил о продолжении масштабных дорожных работ в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Большие ремонтные работы дорог сейчас ведутся в Московской области. Главы городских округов должны обращать на этот вопрос пристальное внимание, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Все это время, каждое утро (спасибо всем, кто за это отвечает) мы занимались благоустройством. Тоже знакомая тема. И ямы, и смывы, и сметы. Все это имеет значение. Мы продолжаем сейчас дорожные работы большие, масштабные», — сказал Воробьев.

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Он отметил, что главы городских округов любят свои территории, заботятся о них, в том числе и о дорогах. Губернатор попросил местные власти продолжать в том же духе. По его словам, подробнее об этой теме на заседании расскажет руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Воробьев отметил, что также нужно будет затронуть тему ямочного ремонта. Ранее Минтранс Московской области сообщил, что подъезды к туристическим местам отремонтируют в 12 округах региона. Речь идет о 20 дорогах.