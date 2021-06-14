Маски и вакцина помогут победить вирус. Главное о мерах защиты от ковида в Подмосковье

В конце прошлой недели выросло число заразившихся коронавирусом в Подмосковье и Москве. В связи с этим губернатор области объявил новые ограничения и рекомендации по борьбе с распространением нового вируса.

Масочный режим

Обязательный масочный режим ввели в общественных местах Московской области с 13 по 20 июня. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте правительства Подмосковья. В этот период все жители и гости региона обязаны носить маски или респираторы.

Это касается всех объектов розничной торговли, аптек, общественного и железнодорожного транспорта, такси.

Также Андрей Воробьев обязал работодателей, осуществляющих деятельность на территории Московской области, не допускать на рабочее место работников, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания. Однако этот пункт не распространяется на людей, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса.

Вакцинация

В постановлении губернатор порекомендовал работодателям простимулировать работников на прохождение вакцинации. Речь идет о предоставлении скидок и подарков.

«Организациям проводить стимулирующие вакцинацию против коронавируса мероприятия (скидки, подарки, розыгрыши) для клиентов, имеющих сертификат о прохождении вакцинации», — говорится в документе.

Также органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области рекомендовано оказать поддержку организациям, которые занимаются общественным питанием в формате открытых летних веранд и летних кафе.

Контролирующим органам Воробьев поручил обращать особое внимание на людей без масок, не имеющим сертификата о прививки.

Ранее в пресс-службе губернатора Подмосковья заявили, что в области разыграют квартиру среди тех, кто сделает первый укол вакцины от коронавируса с 15 по 25 июня. Так можно обезопасить себя от ковида, а заодно и обзавестись новым жильем.