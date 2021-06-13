Подмосковным организациям рекомендовали давать подарки привившимся от ковида

Организациям и предпринимателям Подмосковья рекомендовали поощрять своих клиентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Речь идет о предоставлении скидок и подарков. Постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям <…> проводить стимулирующие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) мероприятия (скидки, подарки, розыгрыши) для клиентов, имеющих сертификат о прохождении вакцинации», — сказано в документе, опубликованном на портале подмосковного правительства.

Также региональным организациям запретили впускать в здания людей без масок. То же самое касается и работодателей. Но этот пункт постановления не будет касаться тех, кто сделал прививку от ковида. Еще в документе рекомендовали органам местного самоуправления муниципальных образований помочь организациям общественного питания, обслуживающим клиентов на летних верандах.

Постановление вступило в силу со дня опубликования и будет действовать по 20 июня. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил в регионе обязательный масочный режим с 13 по 20 июня.