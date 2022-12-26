Подмосковье 26 декабря 2022, 23:27 Машинистов из Дмитрова наградили за предотвращение трагедии на железной дороге

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Минтранс Подмосковья наградил машинистов локомотивной бригады почетными грамотами «За оперативные действия и предотвращение дорожно-транспортного происшествия на железнодорожных путях». 19 декабря машинисты не допустили столкновение поезда и автомобиля.

19 декабря у станции Каналстрой машинисты электропоезда Савеловского направления заметили на железнодорожных путях грузовой автомобиль. Старший машинист Сергей Шестов и его помощник Сергей Симонов применили экстренное торможение и подали звуковой сигнал. Оперативное реагирование помогло предотвратить столкновение транспортных средств.

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«В этот день я должен был быть на выходном, но меня попросили выйти в ночь, и я не отказал. Подготовился к смене, прошел медкомиссию и поехал. На участке 70 километров у станции Каналстрой при приближении к переезду на расстоянии 170 метров заметил грузовик», — рассказал Сергей Шестов.

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Он также отметил, что остановиться удалось буквально в 15 сантиметрах от кабины грузовика. Московский транспортный узел имеет самую высокую интенсивность движения пригородных железнодорожных перевозок, что, в свою очередь, влечет высокий риск происшествий с летальным исходом на путях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проехал на электричке Ярославского направления и спросил у пассажиров, каких перемен в работе транспорта они ждут в первую очередь.

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