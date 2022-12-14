Важное 14 декабря 2022, 16:18 Губернатор Подмосковья рассказал пассажирам электрички о развитии Ярославского направления железной дороги

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Сегодня Ярославское направление электричек — наиболее загруженное в Подмосковье. Чтобы проверить состояние поездов, губернатор Андрей Воробьев сел в одну из них и спросил у пассажиров, каких перемен они ждут в первую очередь.

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Вместе с пассажирами Андрей Воробьев проехал путь от станции Пушкино до платформы Тайнинская.

Ярославское направление — самое загруженное в Подмосковье. Электричкам в среднем 15 лет. Сегодня решил сам проехать, чтобы увидеть, как обстоят дела на этом непростом участке. Вместе с РЖД стараемся проблему решать Андрей Воробьев.

Губернатор сообщил, что два года назад построили главные пути к железнодорожной станции Подлипки-Дачные, к платформам в Мытищах, Пушкино.

«Понятно, что кардинально изменит ситуацию запуск МЦД-5 — от Пушкино до Домодедова. Однако это после 2025 года, а сейчас мы постарались оптимизировать навигацию», — подчеркнул Воробьев.

Например, на Ярославском вокзале открыли тоннель и увеличили количество турникетов с 37 до 99.

Теперь пассажиры выходят в город за четыре минуты вместо 15. Перераспределили поток людей в вагонах при помощи указателей на платформах. Пассажиры могут выбирать менее загруженный вагон Андрей Воробьев.

оЖители жалуются на неисправность систем отопления в холод, отсутствие кондиционеров в жару, плохое содержание вагонов.

Воробьев сообщил, что в первой половине 2023 года РЖД обновит 11 электричек — они будут новыми и комфортными.

В 2025 году начнется развитие МЦД-5, и это кардинально изменит ситуацию с загруженностью Ярославского направления.