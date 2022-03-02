Манеж для лошадей появится в поселке Протасово в Мытищах

Большой манеж для лошадей построят в поселке Протасово в Мытищах. Выгульную площадку обустроят на территории коневодческой фермы.

Благодаря конному манежу число работников здесь вырастет до 25 человек. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

В конюшне содержат 45 лошадей, и рядом уже есть площадка с песчаным и травяным покрытием для выгула животных.

В этом же месте расположены круговой загон для спортивных занятий и грунтовый плац для тренировок.

Манеж позволит вести круглогодичную подготовку лошадей. Его запланировали возвести за полтора года. В проект вложат около 20 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Мытищах заработал новый корпус детского сада № 12. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о масштабной закладке школ и детских садов.