Самая большая в Подмосковье. Школу на 2,2 тысячи мест откроют в Одинцове

Школу на 2,2 тысячи мест откроют в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове к сентябрю 2023 года. Современный корпус возвысится на четыре этажа. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, жители этого очень ждут, поскольку сейчас вынуждены отвозить детей на занятия в дальние учреждения.

На строительной площадке трудятся уже 110 человек. Все для того, чтобы возвести самый большой образовательный центр Подмосковья.

«То, чем мы всегда занимаемся, — это решением проблем, а их в развивающейся системе очень много. Наш регион растет, мы должны успевать обеспечивать школами и детскими садами, а также поликлиниками, развязками. Все это должно поспевать за развитием региона», — сказал Воробьев.

Проект школы на 2,2 тысячи мест в Одинцове

В школе откроют кабинеты для начальных, средних и старших классов, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивные залы.

«Эту школу очень ждут, потому что прилегающие к ней дома, к сожалению, вынуждены возить детей. Мы ставим автобусы — глава этим занимается. Поэтому школы нам очень нужны. Мы очень масштабно закладываем проекты, чтобы снять и вторую смену, и перегрузку», — добавил губернатор Подмосковья.

Кроме стандартного набора, в школе обустроят библиотеку с IT-зоной, лаборантские и мастерские.

Что ждет учеников?

Внутренний дворик школы комплексно благоустроят. Здесь сделают стадион с футбольным полем и установят площадки для других видов спорта.

Проект школы на 2,2 тысячи мест в Одинцове

Вместе с тем подготовят места для игр, отдыха. Предусмотрят все удобства для детей с ограниченными возможностями — для них создадут безбарьерную среду.

Новая школа будет сдана уже к 1 сентября 2023 года. Плюс здесь прилегает детский сад на 400 мест Андрей Воробьев.

Детский сад построят прямо на территории новой школы. Он возвысится на три этажа и сможет принять 400 ребят.

Проект школы на 2,2 тысячи мест в Одинцове

Внутри обустроят игровые и спальные комнаты, удобные залы для занятий музыкой и спортом, столовую, пространства для творчества и танцев, кабинет врача.